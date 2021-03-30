ПМЭФ вернется в Петербург — вечеринки под вопросом

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение Петербурга провести в этом году Международный экономический форум. Даты уже определены, регулярно появляются и подробности об организации события. Уже ясно, что проводить форум в условиях пандемии будут при строгих ограничениях. Вернутся ли вместе с ПМЭФ в Петербург вечеринки экономической элиты — вопрос.

Петербургский форум, который, как планируется, пройдет 2-5 июня этого года, будет первым крупным деловым событием в стране. Стоит ожидать, что на это время в городе будут предприняты усиленные меры безопасности.

В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова уже отмечала, что считает возможным проведение ПМЭФ в этом году, но в смешанном формате. Сейчас ведомство разрабатывает рекомендации. Попова не скрывала – перед организаторами форума поставят ряд условий по соблюдению безопасности.

Директор ПМЭФ Алексей Вальков уже также сообщал, что на площадке ПМЭФ, который обычно проходит в Экспофоруме, создадут новую инфраструктуру по обеспечению эпидемиологической безопасности. Там обеспечат тепловизионный контроль, помещения оборудуют рециркуляторами воздуха и устройствами обеззараживания. Кроме того, на площадке создадут «цифровые системы учета коллективного иммунитета». В соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности еще предстоит привести центр аккредитации и транспортные средства ПМЭФ.

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков также отмечал, что иностранцы заинтересованы в очном участии в ПМЭФ.

Среди мер безопасности организаторы форума также упоминали о «тщательном контроле состояния здоровья прибывающих в Петербург пассажиров». Каким образом будут осуществлять этот контроль, пока неясно.

Сохранит ли в таких условиях ПМЭФ свою культурную часть? Форум знаменит своими громкими вечеринками, от которых в восторг не приходили жители центра Петербурга.

Одно из самых громких событий форума – вечеринка миллиардера Михаила Прохорова, которая в прошлом году проходила в ресторане Shatush на набережной Мойки. Пока, по постановлению городского правительства, работа ночных клубов в городе ограничена.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.