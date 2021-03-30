В Смольном с 1 апреля начинают в упрощенном порядке принимать заявления на «летние кафе»

В Смольном с 1 апреля начинают в упрощенном порядке принимать заявления на &#171;летние кафе&#187;
Упрощенная схема подачи подразумевает, что выносные столики будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом разработка проекта благоустройства не потребуется. Фото: pixabay

Барам, кафе и ресторанам Петербурга вновь разрешили размещать выносные столики на теплый период — с 1 мая по 15 октября.

Заявления на организацию «летних кафе» уже с 1 апреля можно подать в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Комитета имущественных отношений Северной столицы. Порядок получения аналогичен прошлогоднему, разработанному специально для поддержки ресторанной сферы в условиях пандемии COVID-19.

Добавим, что разрешения выдаются бесплатно. Главные условия для его получения — земельный участок, на котором размещаются выносные столики, должен быть смежным с капитальным участком кафе или ресторана, а площадь летней террасы не должна превышать площадь заведения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторанам Петербурга придется поднять ценники на 20% из-за подорожания продуктов и усложненной логистики.

кио летние кафе новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В деревне Васкелово Ленобласти бизнесмена избили, украли 500 тыс. рублей, ...
Писательница Мария Степанова вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии
Продажи автомобилей в Петербурге подскочили на 19% с начала 2021 года
Как подснежники: Петербург усеян выброшенными масками
Голикова: количество абортов в РФ сократилось на 39%
В Смольном с 1 апреля начинают в упрощенном порядке принимать заявления на ...
В Израиле нашли новый штамм коронавируса
Австралийские ученые выяснили, что при изменении экологических условий, ...