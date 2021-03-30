Голикова: количество абортов в РФ сократилось на 39%

Голикова: количество абортов в РФ сократилось на 39%
Татьяна Голикова — заслуженный экономист Российской Федерации (2004). Фото: pixabay

В России в период с 2016 года и по настоящий момент женщины стали делать меньше абортов, почти на 40%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам Голиковой, эта тенденция прослеживается в том числе и благодаря работе консультантов в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть», — высказалась заместитель премьера.

Голикова заметила, что вопреки сложной эпидемиологической ситуации более 230 тыс. женщин получили консультацию в центрах поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом почти 50 тыс. женщин решили не отказываться от рождения детей и встали на учет по беременности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова объяснила, почему в России не вводили второй локдаун.

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