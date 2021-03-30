В Мытищах мужчина из окна своего дома стреляет и кидает гранаты

Стрельба началась после спецоперация по задержанию за незаконный оборот оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стрельба началась после спецоперация по задержанию за незаконный оборот оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Подмосковье в Мытищах мужчина с 11 утра закрылся в своем доме и открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщают «РИА Новости».

В коттеджном поселке «Новые Вешки» неизвестный забаррикадировался в своем доме и стрелял по сотрудникам Росгвардии.

Уже более двух часов не получается задержать злоумышленника. Отмечается, что информации о пострадавших нет.

По некоторой информации, мужчину подозревают в незаконном обороте оружия. Когда к нему нагрянула полиция, он открыл стрельбу. А также выбросил в окно гранату.

Место чрезвычайного происшествия оцеплено. Известно, что задействуют бойцов отряда особого оперативного реагирования.

Уточняются, что со стрелком ведутся переговоры.

Сообщают, что стреляет 61-летний москвич. Вместе с ним в доме находились зять, дочь и ребенок, последних двух он позже отпустил.

Глава пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова рассказала, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра дома, затем вошли на территорию. И в этот момент из окна началась стрельба из автоматического оружия, затем подозреваемых бросил две гранаты.

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