В деревне Васкелово Ленобласти бизнесмена избили, украли 500 тыс. рублей, связали скотчем и скрылись

В сумке у мужчины было 4000 долларов США. Фото: pixabay

В сумке у мужчины было 4000 долларов США. Фото: pixabay

В Петербурге во Всеволожском районе Ленинградской области полиция расследует разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что около полудня в деревне Васкелово Всеволожского района трое неизвестных напали на 42-летнего индивидуального предпринимателя.

В момент нападения потерпевший выходил из своей машины, чтобы поднять шлагбаум.

Тогда злоумышленники силой вернули мужчину в автомобиль, а затем поехали к дачному участку потерпевшего.

Там неизвестные продолжили избивать предпринимателя.

Нападавшие украли у мужчины сумку, в которой в общей сложности было 500 тыс. рублей и мобильный телефон.

Отмечается, что завладеть иномаркой злоумышленникам не удалось, автомобиль оборудован системой спутниковой сигнализации.

Бизнесмена связали скотчем, а с места происшествия разбойники скрылись.

Потерпевший сумел высвободится и сообщить соседям о случившемся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье разбой и на данный момент проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали санитара за ограбление женщины в Парголово.