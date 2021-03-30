В Бокситогорске мужчину приговорили к 9 годам заключения за смертельное избиение в 2016 году

В городе Бокситогорск Ленинградской области вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 19 июня 2016 года преступник и пятеро его сообщников находились вблизи Павловского озера в городе Бокситогорск. Мужчины вступили в конфликт с местным жителем и в ходе ожесточенной дискуссии стали избивать его. От полученных травм 22-летний молодой человек скончался в больнице. При этом инцидент был запечатлён на камеру смартфона.

Пятерых злоумышленников удалось оперативно задержать, они получили от 6,5 до 8 лет лишения свободы. Также каждого из них обязали выплатить от 200 до 500 тысяч рублей

Один из фигурантов, однако, скрывался от правоохранителей в течение двух лет. Его объявили в международный розыск и задержали в 2018-м в Новгородской области. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство, разбойные нападение и незаконный оборот оружия. В результате мужчину отправили в колонию особого режима на 9 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертва «скопинского манька» написала на него заявление в Следственный комитет.