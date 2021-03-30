Москвича осудили за то, что он прописал в одной квартире более 160 тыс. человек

Москвича осудили за то, что он прописал в одной квартире более 160 тыс. человек
Ермолаеву назначили штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Фото: pixabay

Люблинский районный суд приговорил 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей за то, что он прописал в одной квартире в течение двух лет больше 160 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что Ермалаев и его подельники передавали в Московский МВД ложные сведения о местонахождении незарегистрированных граждан. За это осужденный получал денежное вознаграждение. Помещение в Москве на проспекте 40 лет Октября теоретически вместило в себя более 160 тыс. иностранцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице на месяц отправили под стражу проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко, а также его помощника Александра Иванова.

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