Жительницу Петербурга объявили в международный розыск за связь с террористами

В Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

Согласно сведениям правоохранителей, девушка получила высшее образование в одном из престижных российских вузов, во время обучения ездила на заграничные стажировки и свободно владеет несколькими иностранными языками. Получив диплом, петербурженка устроилась на работу в одну из юридических фирм города.

В 2011 году она познакомилась с выходцем из Республики Дагестан, а в 2012 году родила от него дочь. Однако вскоре, вероятно, под давлением мужа, женщина стала исповедовать радикальные формы ислама и вместе с семьей перебралась в Турцию. Её муж позже отправили в Сирию для помощи боевикам террористической организации и погиб там.

После трагедии петербурженка также переехала в Сирию, где родила второго ребенка от члена ИГИЛ — запрещенной в России террористической организации. Женщина объявлена в федеральный и международный розыски, поскольку доказано её причастие к деятельности террористов. Её заочно отправили под стражу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании избил сотрудников полиции.