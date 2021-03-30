В аптеки Киришей доставят препарат для диабетиков

Таблетки распределят по аптекам в ближайшее время. Фото: Pixabay

Таблетки распределят по аптекам в ближайшее время. Фото: Pixabay

Местные жители пожаловались на нерегулярную поставку препаратов губернатору.

В социальные аптеки Киришей вернется препарат «Метформин» для диабетиков. Сейчас осуществляется отгрузка таблеток в пункты отпуска. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Жители города пожаловались губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на нехватку редкого препарата для диабетиков в социальных аптеках. Политик поручил разобраться с происходящим, и уже сейчас известно, что проблема решается. В областном комздраве заявили, что совсем скоро «Метформин» появится в пунктах отпуска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин с 1 апреля постановил повысить социальные пенсии на 3,4%. В бюджете Пенсионного фонда России на эти цели уже выделено 12,8 млрд рублей. Решение коснется более 3,9 млн человек.