Сонные автомобилисты устроили массовое ДТП на Руставели

На улице Руставели в Петербурге произошло массовое ДТП с участием легковых авто. Машины ехали по пустой дороге.

Дорожный инцидент случился вечером 30 марта. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На записи видно, что автомобили стоят прямо на пешеходном переходе с включенными аварийными знаками. Причины ДТП и информация о пострадавших, пока не известны.

«Машин мало, время позднее, расслабились, позасыпали за рулями и встретились», — написал пользователи соцсети.

Другой петербуржец предположил, что инцидент произошел из-за переходившего дорогу пешехода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что об отключении света в соцсетях рассказали жители улицы Авиаконструкторов.