Сонные автомобилисты устроили массовое ДТП на Руставели

На улице Руставели в Петербурге произошло массовое ДТП с участием легковых авто. Машины ехали по пустой дороге.
Дорожный инцидент случился вечером 30 марта. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
На записи видно, что автомобили стоят прямо на пешеходном переходе с включенными аварийными знаками. Причины ДТП и информация о пострадавших, пока не известны.
«Машин мало, время позднее, расслабились, позасыпали за рулями и встретились», — написал пользователи соцсети.
Другой петербуржец предположил, что инцидент произошел из-за переходившего дорогу пешехода.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что об отключении света в соцсетях рассказали жители улицы Авиаконструкторов.