Названа причина отключения света в домах Приморского района

Горожане остались без света и интернета. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Горожане остались без света и интернета. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Энергетики завершили работы в Приморском районе Петербурга, где без электричества остались сразу несколько домов. Стала известна причина случившегося.

Блэкаут наступил в домах на проспекте Авиаконструкторов, на улицах Савушкина, Яхтенной, Ильюшина вечером вторника, 31 марта. Об этом местные жители рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-центр ПАО «Россети Ленэнерго», к настоящему моменту восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. Причиной аварии стало технологическое нарушение на сетях. Специалисты с работой справились меньше чем за час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что об отключении света в соцсетях рассказали жители улицы Авиаконструкторов.