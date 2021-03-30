Жители Приморского района рассказали об отключении электричества

Пока что непонятно, когда подачу электричества восстановят. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока что непонятно, когда подачу электричества восстановят. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожане остались без света и интернета.

В Приморской районе наступил блэкаут – сразу в нескольких домах отключили электричество. В связи с этим местные жители остались без света и интернета. Об этом они пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Об отключении света пишут жители улицы Авиаконструкторов. Пока непонятно, что стало причиной аварии и как скоро восстановят подачу электричества.

«Наступил блэкаут»,

— написали горожане.

Другие пишут, что у них «свет мигнул, а вот интернета нет». На место уже выехали специалисты, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий.