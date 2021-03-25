В «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий

"Час Земли" проводится в России с 2009 года. Фото: pixabay

"Час Земли" проводится в России с 2009 года. Фото: pixabay

Во время акции «Час Земли», которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы, 40 знаковых объектов Северной столицы останутся без подсветки.

Проведение мероприятия запланировано на 20:30 27 марта, информирует пресс-служба Комитета по молодежной политике. В частности, без света на час останутся здания Зимнего Дворца, Главного Штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Института культуры и Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Биржевой мосты.

Акция в этом году проходит под эгидой открытости экологической информации, её официальный слоган — «откройся». Во время отключения подсветки петербуржцы, однако, смогут полюбоваться шоу с использованием лазерных, огненных и световых спецэффектов в молодежном пространстве «Легко».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 марта в Петербурге стартовал экологический форум «День Балтийского моря».