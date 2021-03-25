В «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий

Во время акции «Час Земли», которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы, 40 знаковых объектов Северной столицы останутся без подсветки.
Проведение мероприятия запланировано на 20:30 27 марта, информирует пресс-служба Комитета по молодежной политике. В частности, без света на час останутся здания Зимнего Дворца, Главного Штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Института культуры и Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Биржевой мосты.
Акция в этом году проходит под эгидой открытости экологической информации, её официальный слоган — «откройся». Во время отключения подсветки петербуржцы, однако, смогут полюбоваться шоу с использованием лазерных, огненных и световых спецэффектов в молодежном пространстве «Легко».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 марта в Петербурге стартовал экологический форум «День Балтийского моря».