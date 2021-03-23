В Петербурге начался экологический форум «День Балтийского моря»

Первый день форума. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Первый день форума. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

В Петербурге начался XXI Международный экологический форум «День Балтийского моря». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известно, что экологический форум будет проходить 23-24 марта в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В рамках встречи ученые, представители органов власти, эксперты и представители зарубежных стран обсудят экологические проблемы Балтийского региона.

Мероприятие пройдет в гибридном формате, то есть участвовать можно и онлайн, и офлайн.

Организаторы заявляют, что круглые столы и экспертные семинары будут посвящены вопросам, актуальным для региона.

Например, воздействие изменения климатических параметров на окружающую среду.

Или обмен передовым опытом по повышению устойчивости к изменению климата.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, 11 марта, пресс-служба Росконгресса озвучила площадку для проведения традиционного Петербургского международного экономического форума, который намечен на лето 2021 года.