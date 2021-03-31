Два человека погибли при опрокидывании судна на заводе под Петербургом

На судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области произошло опрокидывание судна. Водолазы нашли тела двух человек.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте, трупы мужчины и женщины были найдены в хвостовой части судна. Еще двое госпитализированы с переломами ребер. Шесть человек смогли выбраться из воды самостоятельно, передает РИА Новости.

Все случилось накануне на строящемся рыболовном траулере «Скорпион» на заводе «Пелла» в Отрадном. При производстве работ судно накренилось и опрокинулось. По данным регионального управления МЧС, сигнал о крене судна поступил в 15:15.

Следственные органы возбудили уголовное дело части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Поводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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