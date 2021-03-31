Привитые вакциной «КовиВак» петербуржцы рассказали о самочувствии

Новой вакциной в ходе испытаний прививается в основном молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Новой вакциной в ходе испытаний прививается в основном молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге проходят клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Добровольцев прививают в Центре имени Чумакова РАН.

К настоящему моменту вакцинированных новым препаратом на основе мертвого коронавируса насчитывается не более 30 человек. Участники эксперимента рассказали «Фонтанке», что в течение пяти дней после первого визита им выплачивают 70 тысяч рублей.

Далее они ведут дневник самонаблюдения и через полгода им должны выплатить еще 10 тысяч рублей. При этом обязательно должна быть двухнедельная госпитализация.

По словам одной из участниц, новой вакциной в ходе испытаний прививается в основном молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Но были и несколько женщин старше 30.

Получившая первую дозу препарата женщина после вакцинации жаловалась на боли в руках, мышцах и месте введения. У ее соседок по палате были головные боли, температура до 38 градусов держалась около двух недель. При этом изменилось и обоняние — неприятные запахи стали менее заметными, а приятные стали чувствоваться отчетливее.

Другой доброволец рассказал, что после первой дозы он чувствовал себя нормально, но после второй была сонливость и вялость, а также боль в суставах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 45 тысяч доз вакцины от COVID осталось в поликлиниках Петербурга.