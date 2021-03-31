Задержан вандал, разрушавший фигуры ангелов на одном из кладбищ Петербурга

Мужчина а протяжении нескольких лет приходил на городское кладбище с единственной целью – повреждать надгробные фигуры ангелов. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина а протяжении нескольких лет приходил на городское кладбище с единственной целью – повреждать надгробные фигуры ангелов. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ на протяжении нескольких лет.

На городском кладбище, расположенном на юго-западе города, участились случаи повреждения установленных на могилах скульптур. Во всех случаях повреждениям подвергались фигуры ангелов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, среди пострадавших от действий вандала оказалась 56-летняя женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью в один миллион рублей, установленную на могиле ее покойного сына.

По данным фактам возбудили сразу несколько уголовных дел. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний мужчина, проживающий в непосредственной близости от городского кладбища, в одном из домов по улице Маринеско. Объяснить свои действия он не смог.

В ходе обыска полицейские изъяли из квартиры задержанного балаклаву и банку с краской. Мужчине назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что с Волковского кладбища украли бюст на могиле героя Советского Союза.