С Волковского кладбища украли бюст на могиле героя Советского Союза

С Волковского кладбища украли бюст на могиле героя Советского Союза
Бюст героя Советского Союза пропал с Волковского кладбища. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего бюст с местного кладбища.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, речь идет о бюсте, который был установлен на стелле на могиле Василия Мациевича, героя Советского Союза.

О пропаже надгробной скульптуры сообщил мастер участка Волковского кладбища. Сообщение об этом поступило в полицию утром в понедельник, 18 января.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что видеонаблюдения на кладбище нет. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Добавим, что Василий Мациевич прошел советско-финскую войну и Великую Отечественную войну. Его удостоили высокого звания Героя Советского Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге у Южного кладбища мужчина нанес ножевое ранение во время ссоры.

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