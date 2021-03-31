В Петербурге два человека пострадали от укуса клещей

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

В Северной столице два человека обратились за помощью после укуса клещей.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что они привезли их с отдыха в Крыму.

С начала сезона в Петербурге двое пострадавших обратились в городские медучреждения с жалобами на присосавшихся клещей.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами, на территории Петербурга в этом году пока не зарегистрировано.

Отмечается, что на данный момент привиты против клещевого энцефалита 6796 человека, в том числе 2293 ребенка до 17 лет.

Сделать прививку от клещевого энцефалита рекомендуется в первую очередь тем, кто собирается в поездку на неблагополучную территорию. Завершить курс нужно за две недели до путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным городского управления Роспотребнадзора, в прошлом году медики зарегистрировали 14 138 обращений с укусами клещей, из них 2 776 — несовершеннолетние. Это на три тысячи меньше, чем в 2019 году.