Стало известно, в каких районах Петербурга водится больше клещей

Всего в 2020 году клещевым энцефалитом заболели 35 человек в 14 районах города. Фото: Рixabay

Всего в 2020 году клещевым энцефалитом заболели 35 человек в 14 районах города. Фото: Рixabay

В Роспотребнадзоре назвали районы Петербурга с самой высокой активностью клещей, где местные жители могут подцепить клещевой энцефалит и боррелиоз.

По данным городского управления Роспотребнадзора, в прошлом году медики зарегистрировали 14 138 обращений с укусами клещей, из них 2 776 — несовершеннолетние. Это на три тысячи меньше, чем в 2019 году.

Всего в 2020 году клещевым энцефалитом заболели 35 человек в 14 районах города, но среди них не было ни одного летального исхода. При этом заболеваемость боррелиозом за год уменьшилось более чем в два раза. Им заболели 163 петербуржца, в том числе 36 детей, передают «Невские новости».

Больше всего укусов клещей произошло в Курортном, Пушкинском, Приморском, Красногвардейском, Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Однако чаще всего петербуржцы привозят клещей с территории Ленобласти и других близлежащих областей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор посоветовал сделать прививки от клещевого энцефалита.