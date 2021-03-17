Роспотребнадзор посоветовал сделать прививки от клещевого энцефалита

Задуматься о вакцинации стоит в первую очередь жителям регионов, где объявлена опасность эпидемии.

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина посоветовала россиянам сделать прививки от клещевого энцефалита в преддверии сезона их активности. Своими рекомендациями она поделилась в эфире радиостанции Sputnik.

Она отметила, что этим вопросом стоит заняться заранее, так как придется сделать несколько уколов и между ними надо выждать время. В первую очередь прививаться стоит жителям регионов, где объявлена опасность эпидемии энцефалита. Это, например, Красноярский край, Новосибирска, Томская, Тюменская области.

Шашина добавила, что клещи являются переносчиками и других опасных инфекций, но не от всех есть вакцина, так что нужно соблюдать осторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые ИТМО научились выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях.