Ученые ИТМО научились выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях

Ученые ИТМО научились выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях
Фото: pixabay

Специалисты университета ИТМО разработали методику, позволяющую определить наличие клещевого энцефалита в домашних условиях.

Ученые создали специальную платформу на основе электрохимического анализа и метода машинного обучения. Образец клеща необходимо поместить на сенсор, после чего устройство со встроенным программным обеспечением определит наличие в насекомом опасного вируса.

В пресс-службе ИТМО отмечают особенную актуальность изобретения для России, где ежегодно свыше 15 тысяч человек становятся жертвами укуса клещей. В этих случаях главное — быстро и оперативно выявить заражение клещевым энцефалитом, если таковое произошло, чему и способствует разработка петербургских ученых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «ночном» симптоме, позволяющем определить дефицит витамина D.

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