Врачи назвали «ночной» симптом дефицита витамина D

Дефицит витамина D может стать причиной размягчения костей, из-за чего появятся боли по ночам.

При нехватке витамина D возникает тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. При этом боль может усиливаться по ночам или же при надавливании на кости, сообщает издание Express со ссылкой на британский медиков.

По словам врачей, патология больше всего опасна для пожилых людей, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения нехватки витамина D необходим его ежедневный профилактический прием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что также важно употреблять витамин D, которого не хватает из-за короткого светового дня. Он нужен, чтобы избежать развития депрессии и бессонницы. Макиша посоветовала употреблять побольше белковых продуктов.