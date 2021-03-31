В Германии призвали ввести мораторий на «Северный поток — 2»

В Германии призвали ввести мораторий на &#171;Северный поток — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, проект «мешает» перезагрузить трансатлантические отношения.

«…Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя», — цитирует его WirtschaftsWoche.

Он призвал учесть настрой Соединенных Штатов по отношению к проекту.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Германия депутат северный поток - 2


 

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