Отколотые носы, черные лица: GazetaSPb показывает фото и видео с вандалом, уродовавшим скульптуры ангелов на кладбище

Отколотые носы, черные лица: GazetaSPb показывает фото и видео с вандалом, уродовавшим скульптуры ангелов на кладбище
Изуродованный вандалом ангел на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержан серийный вандал со странным «хобби»: он уродовал фигуры ангелов на одном из кладбищ на юго-западе Петербурга. Отколотые носы, залитые краской лица, отломанные крылья – причины своей неприязни к скульптурам мужчина объяснить не смог.

Вандал на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Несколько лет он надевал балаклаву, специальную одежду и шел на кладбище с одной только целью – истреблять ангелов.

Во всех случаях повреждения были похожими и только у фигур ангелов – им отламывали крылья, раскалывали лица, отбивали носы, обливали краской, наносили на них краской нецензурные надписи.

Изуродованный вандалом ангел на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Такие неприятные находки обнаруживали по утрам работники кладбища и родственники умерших. Так, 56-летней женщине неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью 1 млн рублей на могиле ее сына.

Вандал на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

60-летний подозреваемый был задержан 29 марта. Он проживал рядом с кладбищем в одном из домов по ул. Маринеско. В ходе обыска у него дома изъяли балаклаву, спецодежду для походов на клабдище, краску.

Изуродованный вандалом ангел на клабдище. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и статье 214 УК РФ (вандализм).

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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