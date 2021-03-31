У 11 человек нашли кишечную инфекцию после банкета в ресторане на Лесном проспекте

Банкет в ресторане на Лесном проспекте в Петербурге закончился для посетителей госпитализацией. Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. Речь идет о комплексе «Сказка Востока 1001 ночь». Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу, у 11 гостей праздника выявили острую кишечную инфекцию. В больнице оказались десять человек, среди них один ребенок.

Эксперты управления начали санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняются причины формирования очага инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что трое школьников получили отравление после обеда в петербургской гимназии.