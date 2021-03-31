Трое учеников 642 гимназии обратились в медучреждения с признаками ротовирусной инфекции

Роспотребнадзор провел проверку в 642-й гимназии в Василеостровском районе Петербурга. Как стало известно в среду, 31 марта, в медучреждение с признаками ротовирусной инфекции обратились трое учащихся.

Сотрудники районной прокуратуры и роспотребнадзора провели проверку организации питания в учреждении, замечаний к оператору питания нет.

В ходе проверки выявлено, что питание организовано в соответствии с требованиями СанПин. Для более полной информации необходимы лабораторные исследования. Специалисты отобрали пробы и смывы, начато эпидрасследование.