В Ленинградском зоопарке умерла 14-летняя волчица Тень

В Ленинградском зоопарке рассказали о кончине волчицы Тень — любимого питомца гостей зверинца.

О трагической новости стало известно в среду, 31 марта. Тени было 14 лет — при этом на воле эти животные живут почти вдвое меньше.

Как сообщила пресс-служба учреждения в официальной группе соцсети «ВКонтакте», хищница в Ленинградском зоопарке 25 марта 2007 года. Сотрудник зоопарка Дмитрий Юрьевич Васильев начал выкармливать ее с недельного возраста. В возрасте 1,5 месяцев волчица поселилась в построенном для нее вольере.

«Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную волчицу», — написали в группе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк показал, как закаляется выдра Финик.