Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

Около 1 тыс. человек, которые вакцинировались вторым компонентом от коронавирусной инфекции, заболели COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. От общего числа полностью вакцинированных указанное число составляет 0,1%.

Более 76%, переносят болезнь в легкой и даже бессимптомной форме. Этот феномен специалисты связали с индивидуальной реакцией на вакцину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 340 тыс. петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 394 631 человек.