Третью российскую вакцину от коронавируса начнут применять в апреле

Пока что в России для вакцинации от COVID-19 широко используют препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пока что в России для вакцинации от COVID-19 широко используют препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак», разработанная специалистами центра имени Чумакова, поступит в широкое применение уже в начале апреля.

Глава Минздрава уточнил, что первые поставки препарата уже ожидаются уже в «первую декаду апреля». Об этом Мурашко заявил в среду, 31 марта, в эфире телеканала «Россия». Сейчас, по словам чиновника, специалисты завершают проверку качества вакцины.

Напомним, что «КовиВак» — уже третья отечественная разработка против коронавирусной инфекции. Вакцина была официально зарегистрирована 19 февраля и 25 марта запущена в массовое производство. В основе препарата лежат клетки нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 и вспомогательных веществ. Планируется выпускать до 10 млн доз «КовиВак» в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около тысячи москвичей заболели COVID-19 после вакцинации.