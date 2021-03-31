Мурашко оценил необходимость ревакцинации для привитых от COVID-19

Мурашко оценил необходимость ревакцинации для привитых от COVID-19
Необходимость ревакцинации будет оцениваться в зависимости от темпов формирования популяционного иммунитета. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что россиянам, привившимся от коронавируса, в будущем, скорее всего, потребуется ревакцинация.

По словам главы Минздрава, окончательное решение будет зависеть от формирования популяционного иммунитета к COVID-19 как в России, так и за её пределами. Об этом Мурашко рассказал в среду, 31 марта, беседуя с ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Наилей Аскер-заде.

Сейчас, как отметил министр, в стране сформирована эффективная система наблюдения за здоровьем населения. Данные о переболевших и вакцинированных хранится в электронных ресурсах, что позволяет оценить защищенность человека и реакцию его организма на болезнь и вакцину. Корректировки, при необходимости, можно внести в любой момент, объяснил Мурашко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третья российская антикоронавирусная вакцина «КовиВак» поступит в широкое применение уже в начале апреля.

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