У жителя США стала слезать кожа после вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Мужчина вовремя обратилась к врачам, а они оперативно установили, что его симптомы являются следствием аллергической реакции. Фото: pixabay

Мужчина вовремя обратилась к врачам, а они оперативно установили, что его симптомы являются следствием аллергической реакции. Фото: pixabay

У 74-летнего жителя американского штата Вирджиния Ричарда Террелла спустя четыре дня после введения однократно вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson проявилась редчайшая аллергическая реакция.

У мужчины появилась сыпь в подмышечной впадине, которая быстро распространилась по всему телу. Затем кожа стала краснеть и опухать, а в итоге вовсе слезла. При первых странных симптомах житель США сразу обратился за медицинской помощью: врачи исключили вирусные инфекции, в том числе, COVID-19, проверили почки, печень и другие органы, и пришли к выводу, что состояние пациента вызвано аллергией на вакцину.

К счастью, американец вовремя пришел в больницу, в противном случае, его жизни могла грозить опасность. Кожа — самый большой орган человеческого организма, и его обширное повреждения приводит к масштабной потере жидкости и электролитов, приводит объяснение врача New York Post. При этом специалист отметила, что вероятность появления подобной реакции крайне низкая.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около тысячи москвичей подхватили ковид после вакцинации.