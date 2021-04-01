Пробки достигли шести баллов утром 1 апреля

Пробки достигли шести баллов утром 1 апреля
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утро 1 апреля началось для петербургских водителей с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 30 минут, дорожная ситуация оценивается на шесть баллов. Большая часть пробок образовалась из-за автомобильных аварий.

Самый серьезный затор сегодня образовался рядом с метро «Черная речка». На Ушаковском мосту произошло массовое ДТП с девятью автомобилями. Движение парализовано по Приморскому проспекту, улице Савушкина, набережной Черной речки, Яхтенной улице, Приморскому шоссе и Планерной улице.

По традиции сегодня стоят выезды из пригородов. Заторы образовались на внутренней стороне КАД перед вантовым мостом, участке Московского шоссе между развязкой с КАД и пересечением с Пулковским шоссе, Лиговском путепроводе, Октябрьской набережной, Народной улице.

В центре красным выделены участки на площади Восстания, набережной Кутузова, Каменноостровском проспекте. На севере города водители стоят в пробках на Светлановской площади, проспекте Энгельса, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских водителей ждут новые ограничения на дорогах с 1 апреля.

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