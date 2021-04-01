В ДТП на проспекте Тореза пострадал ребенок

В ДТП на проспекте Тореза пострадал ребенок
Ребенка увезли в больницу. Фото: Pixabay

Утром 31 марта на проспекте Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина, находясь за рулем Hyundai Solaris, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившего дорогу семилетнего ребенка. Ребенок переходил дорогу в сопровождении своей матери.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 1 апреля, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария с участием около девяти автомобилей. ДТП заблокировало движение у метро «Черная речка».

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