На КАД задержали жителя Пскова с килограммом наркотиков

В Петербурге сотрудники полиции задержали жителя Пскова, распространявшего наркотики.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 31 марта у заправки на 34-м километре внутреннего кольца КАД был задержан 35-летний мужчина.

В его сумке нашли амфетамин массой 965 граммов. Наркотик был расфасован по полимерным пакетикам Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками. Полицейские смогли выяснить, что задержанные продавали наркотики через закладки и установили координаты семи тайников в Ленобласти.