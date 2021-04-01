На Васильевском острове автобус сбил подростка

На Васильевском острове автобус сбил подростка
Школьник перебегал дорогу и попал под автобус. Фото: кадр видео группы Дорожный инспектор соцсети ВКонтакте

В Василеостровском районе Петербурга школьник попал под колеса автобуса.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, подросток перебегал дорогу и попал под колеса автобуса. ДТП произошло 31 марта на пересечение улиц Нахимова и Наличной. За рулем автобуса находился 43-летний гражданин Узбекистана.

В зоне регулируемого пешеходного перехода автобус сбил 12-летнего подростка. По предварительной информации, школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 1 апреля, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария с участием около девяти автомобилей. ДТП заблокировало движение у метро «Черная речка».

Василеостровский район дтп подросток


 

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