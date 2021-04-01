Проблемный корпус ЖК «Чистое Небо» в Сертолово вводят в эксплуатацию

Проблемный корпус ЖК &#171;Чистое Небо&#187; в Сертолово вводят в эксплуатацию
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: pixabay

Госстройнадзор по Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного корпуса ЖК «Чистый ручей» в Сертолово.

Как сообщает Online47, документ был подписан областным ведомством накануне, 31 марта. Разрешение на ввод получил четвертый корпус ЖК на улице Центральная, дом 14/4 вместе с соседней многоэтажной автостоянкой.

Напомним, застройщиком объекта была компания «Петрострой», которую сейчас подозревают в хищении более пяти миллионов рублей у дольщиков нескольких ЖК, в том числе «Чистое небо».

Строительство началось еще в 2015 году, а первые дома сдали 2018-2019 годах. Дольщики должны были получить еще в марте 2019-го, но этого не произошло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обманутые дольщики «Петростроя» вышли на улицы Всеволожска.

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