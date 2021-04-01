В Петербурге спасли первого за весну детёныша тюленя

В Петербурге спасли детёныша тюленя Фото: скрин из группы "Спасение тюленей 699-23-99"

В Петербурге спасли детёныша тюленя Фото: скрин из группы "Спасение тюленей 699-23-99"

Петербургский проект по сохранению редких видов морских млекопитающих и основателей «Фонд друзей балтийской нерпы» спас первого в этом году детёныша тюленя. Его нашли в порту Усть-Луга. Подробности спасения не сообщаются.

На фото тюленёнок черно-серого цвета. Не больше метра в длину.

Напомним, основная цель фонда — оказание помощи детенышам ластоногих. Помимо реабилитации, они осуществляют мониторинг популяций ладожской кольчатой нерпы, балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тюлень Крошик насладился СПА в Репино.