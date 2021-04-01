Муниципальным властям в Петербурге могут разрешить заливать дворовые катки

Сейчас муниципалы не могут выделить средства из местного бюджета на заливку льда. Фото: Pixabay

Сейчас муниципалы не могут выделить средства из местного бюджета на заливку льда. Фото: Pixabay

Губернатор Александр Беглов поддержал предложение депутатов изменить правила благоустройства, чтобы муниципальные власти могли заливать лед в хоккейных коробках.

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок рассказал, что сейчас у муниципалов, с юридической точки зрения, такой возможности нет: они не могут выделить средства из местного бюджета на заливку льда. Если муниципалы по просьбе петербуржцев зальют во дворе каток, то при первой же проверке могут получить предписание.

По мнению Четырбока, так быть не должно, поскольку хоккейная коробка — это один из видов спортивных площадок, что пойдет только на пользу горожан.

В ответ на запрос губернатор сообщил, что поддерживает инициативу и уже поручил подготовить проект постановления по этому вопросу. Будут проведены общественные обсуждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа отказались защищать от застройки сквер в Кузнечном переулке.