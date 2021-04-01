Россия заявила, что в Грузию опасно ездить после инцидента с Познером

В Кремле сообщили, что поездки в Грузию, после инцидента с Познером, теперь опасны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам протесты в Тбилиси в связи с посещением столицы телеведущим Владимиром Познером.
Песков призвал россиян хорошенько подумать, прежде чем совершать визит в Грузию, потому как это может быть опасным для граждан.
Напомним, что первого апреля российскому журналисту и телеведущему Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию, потому как его визит повлек за собой акции протеста.
Бунтующие люди окружили отель, в котором расположился Познер и закидали фасад здания яйцами, требуя, чтобы он немедленно уехал.
Такое волнение связано, прежде всего, с тем, что ведущий не признает территориальную целостность страны.
В частности, усугубили все и заявления россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V». Россиянин признался, что не заметил никаких негативных последствий.