Сообщают о приостановке продаж сахара в России с заводов в торговые сети

В России приостановились продажи сахара с заводов в магазины. Об этом сообщают «Известия».

Торговые точки больше недели не могут закупить сахар у изготовителей по фиксированной цене.

Сообщается, что такая ситуация возникла после того, как правительство России 22 марта заявило о том, что они готовы выделять субсидии производителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля.

По одной из версий считают, что так, заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию, ведь с апреля они смогут получать субсидии.

А возможно, производители просто отказываются говорить торговым сетям объемы будущих поставок. Так, в результате постепенно сокращаются запасы сахара на распределительных центрах организаций.

При этом в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявляют, что ситуация под контролем и стабильна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эндокринолог перечислила самые безопасные заменители сахара. Наиболее безопасные заменители сахара, это эритрит, стевия и сукралоза.