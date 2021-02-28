Эндокринолог перечислила самые безопасные заменители сахара

Для того, чтобы заменить сахар в рационе, есть три безопасные альтернативы. Фото: Pixabay

Для того, чтобы заменить сахар в рационе, есть три безопасные альтернативы. Фото: Pixabay

Наиболее безопасные заменители сахара, это эритрит, стевия и сукралоза. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, излишнее употребление сахара пагубно сказывается на здоровье. Чтобы контролировать количество его употребления, некоторые люди задумываются об использовании его заменителей.

Врач отметила в интервью радио Sputnik, что сукралоза доказала свою безопасность и разрешена к употреблению грудными детьми и беременными женщинами. А вот стевия, к примеру, слаще сахара в 300 раз. Две капли продукта практически не повлияют на углеводный обмен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России уже летом могут столкнуться с нехваткой сахара в магазинах. Причиной могут стать замороженные цен и неурожай.