Россиян предупреждают о дефиците сахара

Жители России уже летом могут столкнуться с нехваткой сахара в магазинах. Причиной могут стать замороженные цен и неурожай.

Как сообщает VTimes, нехватка сахара будет ощущаться в июле текущего года. По словам экспертов, на данный момент проблему уже обсуждают в правительстве России, однако точного решения еще принято не было.

Основной причиной дефицита может стать заморозка цен на продукт. Так президент страны Владимир Путин в декабре прошлого года зафиксировал цены на сахар, – в магазинах они не должны превышать 46 рублей за килограмм, а заводы должны продавать не дороже 36 рублей. В итоге, этим стали пользоваться и спекулянты.

Весной ситуация может испортиться, так как продавать сахар по невыгодным 36 рублям никто особо не хочет. В целом, продукт на мировом рынке подорожал до максимальных 480 долларов за тонну.

Также причиной может стать низкая урожайность в стране. Данный показатель стал самым низким за последние 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путину доложили о снижении цен на сахар и стабилизации на масло в стране.