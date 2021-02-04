Путину доложили о снижении цен на сахар и стабилизации на масло в стране

В России с декабря 2020 года цены на сахар снизились и на масло стабилизировались. Об этом в четверг, 4 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил министр экономического развития Максим Решетников.

По словам Максима Решетникова, рост цен является одной из главных проблем для роста доходов населения и всей макроэкономической стабильности.

«Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», – пояснил Максим Решетников.

Кроме этого, он добавил, что после поручения президента меры были приняты сразу же. В итоге, были приняты административные соглашения с производителями и торговыми сетями по ориентировочным ценам, а также предусмотрена поддержка производителей.

«У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», – заключил министр экономического развития.

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