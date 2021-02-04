В Петербурге власти рассказали, когда восстановится туротрасль

В Петербурге власти рассказали, когда восстановится туротрасль
Туризм в Петербурге - одна из наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

На январских праздниках из-за новогоднего локдауна Петербург принял вдвое меньше туристов, чем годом ранее. Всего за месяцы коронавирусной пандемии город не досчитался 70% туристов.

Туристическая отрасль восстановится до прежнего состояния не раньше, чем через два с половиной года, заявил глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Чиновник рассказал, что сейчас туристические организации по всей стране делают ставки, что восстановление туризма до «доковидных» времен займет от 2,4 до четырех лет. По его словам, в Петербурге считают, что на это уйдет два с половиной года, передает 78.ru.

При этом, как прогнозирует Корнеев, к маю Северная столица сможет выйти на нормальный туристический сезон на отечественном рынке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошел в топ городов с самыми дорогими авиабилетами для туристов.

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