Петербург вошел в топ городов с самыми дорогими авиабилетами для туристов

Туристам пришлось выложить круглую сумму для поездки в Петербург. Город вошел в список направлений, куда путешественники покупали самые дорогие авиабилеты.

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, самым дорогим направлением оказался перелет из Красноярска в Москву. За билеты в две стороны в бизнес-классе нужно было отдать 290 тыс. рублей. На втором месте путешествие из Владивостока в Петербург и обратно, – сумма полета 248 тыс. рублей. Тройку снова замкнуло направление, связанное со столицей, – Хабаровск-Москва. Стоимость 240 тыс. рублей.

Что касается полетов только в одну сторону, то лидером стал рейс из Владивостока в Калининград, – 202 тыс. рублей. Также в топ попали билеты из Владивостока в Москву за 186 тыс. рублей и из Тюмени в Астрахань за 180 тыс. рублей.

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