Студенты Петербурга рассказали, на какую зарплату рассчитывают после учебы

Накануне Дня российского студенчества аналитики hh.ru рассказали, на какую зарплату рассчитывают студенты из Петербурга.

С начала 2021 года чаще всего студенты публиковали резюме в сфере продаж. Также популярными оказались сферы «Административный персонал» и «ИТ, телеком», «Маркетинг, реклама», «Искусство, масс-медиа», «Туризм, гостиницы», а также «Наука и образование». Реже всего резюме студентов встречается в сферах закупок и страхования

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают студенты в резюме, составляет около 35 тысяч рублей. При этом самая низкая, на которую рассчитывают учащиеся, составляет всего 25 тысяч рублей, а самая высокая — 25 тысяч рублей.

Отмечается, что большинство студентов хотят найти работу с полной занятостью, но половина также согласна и на частичную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские работодатели назвали навыки хороших сотрудников.