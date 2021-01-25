Петербургские работодатели назвали навыки хороших сотрудников

Эксперты hh.ru опросили работодателей в Петербурге, чтобы выяснить, какие навыки должны быть в соискателях, и как частно они встречаются у реальных кандидатов на собеседованиях.

По мнению работодателей, главным навыком хорошего сотрудника является навык взаимодействия с людьми — ему поставили почти 9 баллов из 10. Ключевыми также являются гибкость ума и клиентоориентированность — по 8,5 баллов. Будет отлично, если сотрудник умеет вести переговоры — 8,2 балла.

Отмечается, что важные на первый взгляд навыки, такие как формирование собственного мнения и критическое мышление, не вошли в составленный экспертами топ. На двух последних строчкам разместились креативность и умение управлять людьми — 6 и 5,7 баллов соответственно.

Что касается навыков, которые часто встречаются у соискателей в реальной жизни, то здесь лидируют то же взаимодействие с людьми, клиентоориентированность, а на третьем месте сразу три навыка: формирование собственного мнения, умение вести переговоры и эмоциональный интеллект. А вот самым редким навыком стало комплексное многоуровневое решение проблем.

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