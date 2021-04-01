ЗакС не стал защищать парк Малиновка от строительства храма: как жители Петербурга пытались спасти зеленую зону

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не поддержали инициативу о включении парка Малиновка в Красногвардейском районе города в перечень зеленых насаждений.

Присвоения объекту статуса зеленой зоны добиваются местные жители, которые защищают парк уже десять лет: в 2011 году правительственным постановлением было решено возвести на его территории храм, который в случае реализации замысла существенно сократит площадь парка. В сентябре 2015 года инициатива по строительству религиозного объекта, усилиями активистов была признана утратившей силу. Тогда вместе с градозащитниками достижению общественности радовался депутат Борис Вишневский. Увы, история получила длительное продолжение.

Несмотря на то, что после вердикта 2015 года, храмовому комплексу нашли новое место — в районе улицы Коммуны, — в 2017-м на рассмотрение парламентариев снова выдвинули вопрос строительства храма в Малиновке. Авторами соответствующих поправок в Генплан Петербурга стали депутаты «Единой России» Андрей Анохин, Александр Ходосок и Юрий Бочков. Как отмечал Анохин, возродить идею возведения религиозного объекта в парке решили по просьбам горожан.

Совсем недавно, в 2019 году во время предвыборной кампании тогда еще кандидат в губернаторы Северной столицы Александр Беглов заявил, что проблему застройки парков, в том числе, в Малиновке, решили — «посадили деревья, завезли туалеты, скамеечки, благоустроили пруд, посадили клены». Казалось, угроза сокращения площади зеленой зоны миновала.

Между тем, на заседании ЗакСобрания 31 марта председатель парламента Вячеслав Макаров заявил, что рано или поздно, — спустя «может быть, месяцы, может быть, годы», — храм в Малиновке все равно будет построен. Учитывая отказ во включении зеленой зоны в перечень ЗНОП, защитники парка считают, что теперь его застройка — лишь вопрос времени. Добавим, что активисты группы «В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА» во «Вконтакте» намерены продолжать борьбу за сохранение целостности объекта рекреации.