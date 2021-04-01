ЧП на заводе в США испортило 15 млн доз вакцины от коронавируса

ЧП на заводе в США испортило 15 млн доз вакцины от коронавируса
ЧП на заводе в США испортило 15 млн доз вакцины от коронавируса. Фото: pixabay

ЧП произошло на заводе в Балтиморе. Специалисты ошиблись при смешивании компонентов препарата. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США начало проверку предприятия.

Вакцина компании, которая уже поступила в клиники США, безопасна, потому что производилась в Европе. Последующие партии планировалось отправлять из Балтимора, но проверки FDA приведут к задержке поставок.

Вчера сообщалось, что у одного мужчины после вакцины Johnson & Johnson появилось высыпание на коже. 12 марта ВОЗ внесла эту же вакцину от коронавируса в перечень рекомендуемых.17 марта ВОЗ велела следить за возможным появлением побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителя США стала слезать кожа после вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

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